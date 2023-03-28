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  • Опубликована сегодня в 13:26

Польских пограничников забросали камнями и палками

Польские пограничники подверглись атаке палками и камнями на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Польские пограничники были атакованы группой мужчин, которые находились на белорусской стороне. В них бросали палки и камни.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на польской границе скопились грузовые автомобили, прибывшие со стороны Белоруссии.

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