Польские пограничники подверглись атаке палками и камнями на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Польские пограничники были атакованы группой мужчин, которые находились на белорусской стороне. В них бросали палки и камни.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на польской границе скопились грузовые автомобили, прибывшие со стороны Белоруссии.
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