Польские пограничники подверглись атаке палками и камнями на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Польские пограничники были атакованы группой мужчин, которые находились на белорусской стороне. В них бросали палки и камни.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на польской границе скопились грузовые автомобили, прибывшие со стороны Белоруссии.