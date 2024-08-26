Польша подняла в небо самолеты, опасаясь дальней авиации РФ

В связи с ракетными обстрелами в западных областях Украины Польша увеличила присутствие своей авиации и авиации союзных стран у юго-восточной границы. Эту информацию опубликовало оперативное командование Польши в своём аккаунте в социальной сети X (ранее известной как Twitter).
Командование предупредило местных жителей о возможном увеличении шума из-за возросшей активности польских и союзных самолётов в воздушном пространстве страны.
Это не первый случай подобных действий. 22 июня Польша и страны НАТО уже поднимали в небо свои самолёты в ответ на активность российской дальней авиации. Аналогичные меры были приняты и 12 июня, когда польские ВВС отреагировали на предполагаемую деятельность российской стороны.
Утром 26 августа российская авиация и беспилотные летательные аппараты атаковали подконтрольные Украине регионы. Крылатые ракеты Х-101 были направлены в сторону Львовской области, где расположены электростанции, обеспечивающие ВСУ. Также была нанесена серия ракетных ударов по аэропорту Жуляны недалеко от Киева, где, согласно предварительной информации, находятся зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот».
Фото: From Wikimedia Commons/ Tim Felce (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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