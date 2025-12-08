Польша выигрывает борьбу с миграцией: как страна избежала выполнения обязательств по приему мигрантов

Польша в 2026 году будет освобождена от выполнения обязательств по приему мигрантов в рамках "механизма солидарности" Евросоюза. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский после заседания министров юстиции и внутренних дел ЕС.

Освобождение от обязательств по миграции

Решение о том, что Польша больше не обязана принимать мигрантов, было принято на фоне текущей миграционной ситуации в Европе. Как сообщил Марчин Кервиньский, Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации мигрантов и от расходов, связанных с их приемом. Министр выразил уверенность в том, что Польша сможет продолжать пользоваться этим исключением и в будущем. Вместе с тем он отметил, что данное решение вызвало недовольство в южных странах ЕС, которые выступают за более равномерное распределение мигрантов между государствами.

"Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим трат", — заявил Марчин Кервиньский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Миграционный пакт ЕС

Миграционная политика Евросоюза продолжает быть источником напряженности среди стран сообщества. В мае 2024 года Совет ЕС окончательно утвердил миграционный пакт, который включает в себя квоты на расселение мигрантов по странам ЕС. В случае отказа от принятия мигрантов страны будут обязаны выплачивать взносы в специальный фонд.

Этот миграционный пакт также предполагает, что в 2026 году Евросоюз планирует "релоцировать" около 21 тыс. мигрантов. Еврокомиссия в ноябре 2023 года отметила, что ряд стран, в том числе Польша, Болгария, Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония, сталкиваются с повышенным миграционным давлением, и предложила им возможность частичного или полного отказа от приема мигрантов в 2026 году.

В ответ на это, Польша была освобождена от обязательств по приему мигрантов в рамках нового пакта. Это решение стало важным этапом в политике ЕС в отношении миграции и вызвало разногласия среди стран союза.