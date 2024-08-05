Польские и норвежские военные инструкторы приступили к обучению очередной группы украинских военнослужащих управлению танками Leopard.
Как сообщает издание Kresy, основной акцент делается на модели Leopard 2A4, которая является основным боевым танком армий НАТО.
Цель обучения - дать украинским танкистам возможность самостоятельно осваивать технику и в дальнейшем обучать своих сослуживцев. Эта программа является частью миссии военной помощи ЕС Украине.
Норвежский инструктор подчеркнул важность самостоятельности украинских военнослужащих в процессе обучения, чтобы они могли эффективно передавать свои знания другим.
Издание также отмечает, что страны НАТО продолжают увеличивать свою поддержку Украины. На саммите в Вашингтоне были приняты обязательства о предоставлении военной помощи на сумму не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года.
Однако, Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и являются опасной игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для российской армии.
Он также отмечал, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Фото: www.dvidshub.net/Alun Thomas; U.S. Army Recruiting Battalion - Phoenix (This work is in the public domain)
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