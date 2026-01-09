Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в наушниках работает за ноутбуком
Девушка в наушниках работает за ноутбуком
© https://unsplash.com by Julio Lopez is licensed under Free
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:51

Половина января — каникулы, а потом три недели работы: как изменится режим трудового месяца

Россияне будут работать только три недели в январе — Подольская

Россияне в январе будут работать всего три недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую. Это связано с длинными новогодними каникулами, которые заканчиваются только 11 января.

Рабочие недели в январе

Подольская пояснила, что первая рабочая неделя начнётся 12 января, а в январе будет всего три рабочих недели. Такая ситуация характерна для этого года из-за длительных новогодних праздников, когда люди могут отдохнуть, а затем вернуться к работе с полной энергией.

"После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя января начнется в понедельник 12 числа, и рабочих недель в январе будет всего три", — сообщила Татьяна Подольская.

Тренды работы в праздники

Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", многие россияне всё же планируют работать в новогодние праздники. Ожидается, что 36% россиян будут работать в это время, из которых 16% продолжат работать на основном месте, 13% совмещают основную работу с подработкой, а 7% займутся исключительно подработкой.

Эти данные показывают, что несмотря на длинные каникулы, многие не планируют полностью отдыхать и предпочитают использовать время для дополнительного заработка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД выявило характерные следы в подделках документов и дипфейках — Ирина Волк сегодня в 3:27
Дипфейки стали слишком похожи на правду: подделки выдают странные детали, которые многие не замечают

МВД объяснило, как распознать ИИ-подделки: в документах — странные реквизиты, в видео — размытые логотипы и "ломаная" мимика.

Читать полностью » Квартиру за 11 млн рублей купили через Wildberries — РИА Новости вчера в 14:02
Не только носки и техника: какие миллионы россияне оставляли на маркетплейсах

Квартиры, автомобили и техника за миллионы рублей вошли в число самых дорогих покупок на Wildberries в 2025 году.

Читать полностью » Начало года часто ведет к кадровым сокращениям — Трепольский вчера в 9:42
Бюджет на новый год утвердили без вас: почему январь — самое опасное время для многих работников

Эксперт объяснил, какие незаметные сигналы на работе могут указывать на скорое сокращение в начале 2026 года.

Читать полностью » В России зарегистрировано 590 препаратов для лечения сахарного диабета — Госреестр вчера в 9:36
Дефицита нет, предложение есть: в Минпромторге успокоили пациентов с сахарным диабетом

Отечественные препараты уже занимают большую часть рынка лекарств от диабета, а производство и экспорт продолжают расти.

Читать полностью » Бесстыковые пути снижают шум и вибрации в поездах — njcar.ru вчера в 9:25
По европейским путям катятся бесшумно, по нашим — с ритмом: в чём разница между рельсами

Почему стук колёс привычен для поездов в России и почти не слышен в Европе — дело не в поездах, а в технологии укладки рельсов.

Читать полностью » 98% Пушкинских карт оформили через приложение Госуслуги — Минцифры вчера в 8:49
Цифровизация культуры на марше: как 1,5 миллиона электронных карт убили бумажный формат

В 2025 году почти все "Пушкинские карты" были оформлены онлайн — Минцифры подвело итоги цифровизации культурной программы.

Читать полностью » Через Госуслуги записались к врачу более 50 миллионов раз в 2025 году — Минцифры вчера в 8:46
Ваш полис больше не бумажка: шокирующие цифры перехода на цифровой ОМС в 2025 году

В 2025 году россияне более 50 млн раз записались к врачу через "Госуслуги", а число электронных меддокументов превысило миллиард.

Читать полностью » МОК запретил российскую символику на Олимпийских играх 2026 года — РГ вчера в 8:38
Запрет на всё: почему в Милане и Кортина-д’Ампеццо нельзя будет показать даже значок с медведем

МОК ввел полный запрет на российскую символику на Олимпиаде-2026: ограничения коснутся спортсменов и болельщиков на трибунах.

Читать полностью »

Новости
Мир
В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция
Мир
Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы
Общество
Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Красота и здоровье
В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Экономика
Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями
Авто и мото
WD-40 может повредить резиновые уплотнители дверей автомобиля — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet