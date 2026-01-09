Половина января — каникулы, а потом три недели работы: как изменится режим трудового месяца

Россияне в январе будут работать всего три недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую. Это связано с длинными новогодними каникулами, которые заканчиваются только 11 января.

Рабочие недели в январе

Подольская пояснила, что первая рабочая неделя начнётся 12 января, а в январе будет всего три рабочих недели. Такая ситуация характерна для этого года из-за длительных новогодних праздников, когда люди могут отдохнуть, а затем вернуться к работе с полной энергией.

"После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя января начнется в понедельник 12 числа, и рабочих недель в январе будет всего три", — сообщила Татьяна Подольская.

Тренды работы в праздники

Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", многие россияне всё же планируют работать в новогодние праздники. Ожидается, что 36% россиян будут работать в это время, из которых 16% продолжат работать на основном месте, 13% совмещают основную работу с подработкой, а 7% займутся исключительно подработкой.

Эти данные показывают, что несмотря на длинные каникулы, многие не планируют полностью отдыхать и предпочитают использовать время для дополнительного заработка.