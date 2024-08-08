Выбираем полотенце для кухни: какой вариант наиболее практичный

Кухонное полотенце не должно быть очень большим. Крупные вещи сложно мыть, они долго сохнут, а полотенца, которые используются в процессе приготовления пищи, быстро пачкаются и требуют постоянной замены.
Какие полотенца подходят для кухни
Кухонные полотенца бывают разных форм: квадратные, прямоугольные и круглые.
Выбирайте полотенца из натуральных тканей без синтетических волокон. Лучший выбор — исключительно льняные варианты.
Какие кухонные полотенца впитывают лучше
Полотенца лучше выбирать средней жесткости, так как они могут эффективнее впитывать влагу и обеспечивать лучший контакт с кожей.
При выборе полотенца рекомендуется тактильно проверить его, чтобы оценить качество ткани, плотность и мягкость ворса.
Как часто нужно менять и стирать кухонные полотенца
Менять полотенца нужно ежедневно. Таким образом, стирать комплект можно раз в неделю.
Количество полотенец на кухне
Для полного комфорта на кухне нужно несколько полотенец.
Одно из них — для рук, второй — для посуды, третий — для овощей и фруктов.
Кроме того, желательно иметь не один комплект, но как минимум еще один для замены.
Фото: commons.wikimedia.org/Brandon.wiggins (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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