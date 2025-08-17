Душ каждый день — и всё равно раздражение: 7 летних ошибок чистюль
Летом мы тянемся к душу чаще, чем обычно. Но жаркая погода делает кожу особенно уязвимой, и даже привычные гигиенические процедуры требуют осознанного подхода. Какие ошибки допускают даже самые чистоплотные люди и как ухаживать за кожей в тёплое время года, рассказал KP. RU врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин.
Душ каждый день — можно, но не как попало
"Да, летом ежедневный душ необходим — из-за пота и солнцезащитных средств", — подчёркивает специалист.
Но при этом он предупреждаетт— обычное мыло и гели могут повредить билипидную мантию кожи — её естественный барьер.
Чтобы этого избежать:
- выбирайте мягкие очищающие средства (например, синдеты);
- используйте очищающие масла, превращающиеся в пенку при контакте с водой — они не пересушивают кожу.
Антибактериальное мыло — только по показаниям
Использовать его стоит лишь при необходимости, например:
- при уходе за животными;
- после посещения больницы;
- при работе с потенциально загрязнёнными материалами.
"В обычной жизни — особенно если вы офисный сотрудник — антибактериальное мыло не нужно, и может только навредить", — говорит Ворожейкин.
Осторожнее со скрабами и мочалками
Летом кожа и так подвержена стрессу — ультрафиолет, пот, жаркий воздух. Поэтому:
- пилинги и скрабы лучше отложить до осени;
- мочалку использовать не чаще 1-2 раз в неделю;
- избегать активного трения — оно вызывает микротрещины и раздражение.
Исключение — если есть кожные заболевания. Тогда допустимо использовать мягкие кислоты (молочную, салициловую), но:
- не чаще нескольких раз в неделю;
- обязательно с увлажняющим кремом с мочевиной.
Температура воды: важна каждая степень
Слишком горячая вода:
- расширяет сосуды на лице;
- может обострить розацеа и другие кожные заболевания.
Слишком холодная:
- вызывает спазмы сосудов;
- может привести к скачкам давления.
Оптимальная температура — 35-37 °C.
После душа — увлажнение
Увлажнять кожу нужно каждый раз после душа, особенно летом. Подойдут:
- лёгкие лосьоны,
- молочко для тела,
- гели с увлажняющим эффектом.
"Липидный барьер нужно не только не разрушать, но и восстанавливать после каждого контакта с водой", — подчёркивает врач.
Душ дважды в день — не всегда разумно
Если вы не потели сильно или не занимались спортом, второго душа в день можно избежать.
"Лучше принять душ вечером, обсушить кожу и нанести антиперспирант", — рекомендует эксперт.
Как использовать антиперспиранты без вреда
- Используйте аптечные роликовые антиперспиранты;
- Наносите их на сухую и чистую кожу;
- Одного нанесения хватает на 48 часов.
Вытираемся правильно
- Используйте мягкое полотенце из натуральных тканей;
- Не трите кожу, а промакивайте;
- Особое внимание — складкам и подмышкам: влажность там = риск раздражения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru