Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Душ каждый день — и всё равно раздражение: 7 летних ошибок чистюль

Врач объяснил, почему антибактериальное мыло не подходит для повседневного использования

Летом мы тянемся к душу чаще, чем обычно. Но жаркая погода делает кожу особенно уязвимой, и даже привычные гигиенические процедуры требуют осознанного подхода. Какие ошибки допускают даже самые чистоплотные люди и как ухаживать за кожей в тёплое время года, рассказал KP. RU врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин.

Душ каждый день — можно, но не как попало

"Да, летом ежедневный душ необходим — из-за пота и солнцезащитных средств", — подчёркивает специалист.

Но при этом он предупреждаетт— обычное мыло и гели могут повредить билипидную мантию кожи — её естественный барьер.

Чтобы этого избежать:

  • выбирайте мягкие очищающие средства (например, синдеты);
  • используйте очищающие масла, превращающиеся в пенку при контакте с водой — они не пересушивают кожу.

Антибактериальное мыло — только по показаниям
Использовать его стоит лишь при необходимости, например:

  • при уходе за животными;
  • после посещения больницы;
  • при работе с потенциально загрязнёнными материалами.

"В обычной жизни — особенно если вы офисный сотрудник — антибактериальное мыло не нужно, и может только навредить", — говорит Ворожейкин.

Осторожнее со скрабами и мочалками
Летом кожа и так подвержена стрессу — ультрафиолет, пот, жаркий воздух. Поэтому:

  • пилинги и скрабы лучше отложить до осени;
  • мочалку использовать не чаще 1-2 раз в неделю;
  • избегать активного трения — оно вызывает микротрещины и раздражение.

Исключение — если есть кожные заболевания. Тогда допустимо использовать мягкие кислоты (молочную, салициловую), но:

  • не чаще нескольких раз в неделю;
  • обязательно с увлажняющим кремом с мочевиной.

Температура воды: важна каждая степень
Слишком горячая вода:

  • расширяет сосуды на лице;
  • может обострить розацеа и другие кожные заболевания.

Слишком холодная:

  • вызывает спазмы сосудов;
  • может привести к скачкам давления.

Оптимальная температура — 35-37 °C.

После душа — увлажнение
Увлажнять кожу нужно каждый раз после душа, особенно летом. Подойдут:

  • лёгкие лосьоны,
  • молочко для тела,
  • гели с увлажняющим эффектом.

"Липидный барьер нужно не только не разрушать, но и восстанавливать после каждого контакта с водой", — подчёркивает врач.

Душ дважды в день — не всегда разумно
Если вы не потели сильно или не занимались спортом, второго душа в день можно избежать.

"Лучше принять душ вечером, обсушить кожу и нанести антиперспирант", — рекомендует эксперт.

Как использовать антиперспиранты без вреда

  • Используйте аптечные роликовые антиперспиранты;
  • Наносите их на сухую и чистую кожу;
  • Одного нанесения хватает на 48 часов.

Вытираемся правильно

  • Используйте мягкое полотенце из натуральных тканей;
  • Не трите кожу, а промакивайте;
  • Особое внимание — складкам и подмышкам: влажность там = риск раздражения.

