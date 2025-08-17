Душ каждый день — и всё равно раздражение: 7 летних ошибок чистюль

Летом мы тянемся к душу чаще, чем обычно. Но жаркая погода делает кожу особенно уязвимой, и даже привычные гигиенические процедуры требуют осознанного подхода. Какие ошибки допускают даже самые чистоплотные люди и как ухаживать за кожей в тёплое время года, рассказал KP. RU врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин.

Душ каждый день — можно, но не как попало

"Да, летом ежедневный душ необходим — из-за пота и солнцезащитных средств", — подчёркивает специалист.

Но при этом он предупреждаетт— обычное мыло и гели могут повредить билипидную мантию кожи — её естественный барьер.

Чтобы этого избежать:

выбирайте мягкие очищающие средства (например, синдеты);

используйте очищающие масла, превращающиеся в пенку при контакте с водой — они не пересушивают кожу.

Антибактериальное мыло — только по показаниям

Использовать его стоит лишь при необходимости, например:

при уходе за животными;

после посещения больницы;

при работе с потенциально загрязнёнными материалами.

"В обычной жизни — особенно если вы офисный сотрудник — антибактериальное мыло не нужно, и может только навредить", — говорит Ворожейкин.

Осторожнее со скрабами и мочалками

Летом кожа и так подвержена стрессу — ультрафиолет, пот, жаркий воздух. Поэтому:

пилинги и скрабы лучше отложить до осени;

мочалку использовать не чаще 1-2 раз в неделю;

избегать активного трения — оно вызывает микротрещины и раздражение.

Исключение — если есть кожные заболевания. Тогда допустимо использовать мягкие кислоты (молочную, салициловую), но:

не чаще нескольких раз в неделю;

обязательно с увлажняющим кремом с мочевиной.

Температура воды: важна каждая степень

Слишком горячая вода:

расширяет сосуды на лице;

может обострить розацеа и другие кожные заболевания.

Слишком холодная:

вызывает спазмы сосудов;

может привести к скачкам давления.

Оптимальная температура — 35-37 °C.



После душа — увлажнение

Увлажнять кожу нужно каждый раз после душа, особенно летом. Подойдут:

лёгкие лосьоны,

молочко для тела,

гели с увлажняющим эффектом.

"Липидный барьер нужно не только не разрушать, но и восстанавливать после каждого контакта с водой", — подчёркивает врач.

Душ дважды в день — не всегда разумно

Если вы не потели сильно или не занимались спортом, второго душа в день можно избежать.

"Лучше принять душ вечером, обсушить кожу и нанести антиперспирант", — рекомендует эксперт.

Как использовать антиперспиранты без вреда

Используйте аптечные роликовые антиперспиранты;

Наносите их на сухую и чистую кожу;

Одного нанесения хватает на 48 часов.

Вытираемся правильно