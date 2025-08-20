Хотел сбросить вес — заработал болезнь: какие упражнения запрещены людям с лишним весом
Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе с "Спорт-Экспресс" предупредила, что некоторые популярные виды тренировок могут быть небезопасны для людей с избыточным весом.
Почему бег противопоказан
По словам эксперта, при большом весе бег резко увеличивает ударную нагрузку на суставы и позвоночник.
"Большой вес существенно увеличивает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник во время бега. Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине", — пояснила Яблокова.
Вместо бега специалист советует выбирать:
- ходьбу,
- велотренажер,
- эллипсоид — с контролем пульса в зоне жиросжигания.
Прыжки тоже под запретом
Еще одна группа упражнений, от которых стоит отказаться людям с лишним весом, — это прыжковые нагрузки.
"Прыжки создают внезапные пиковые нагрузки на стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник", — отметила тренер.
Альтернатива для безопасного старта
Для начала занятий Яблокова рекомендует щадящие кардионагрузки и постепенное увеличение интенсивности. Это позволит худеть без риска травм и перегрузки суставов.
