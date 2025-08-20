Хотел сбросить вес — заработал болезнь: какие упражнения запрещены людям с лишним весом

Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе с "Спорт-Экспресс" предупредила, что некоторые популярные виды тренировок могут быть небезопасны для людей с избыточным весом.

Почему бег противопоказан

По словам эксперта, при большом весе бег резко увеличивает ударную нагрузку на суставы и позвоночник.

"Большой вес существенно увеличивает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник во время бега. Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине", — пояснила Яблокова.

Вместо бега специалист советует выбирать:

ходьбу,

велотренажер,

эллипсоид — с контролем пульса в зоне жиросжигания.

Прыжки тоже под запретом

Еще одна группа упражнений, от которых стоит отказаться людям с лишним весом, — это прыжковые нагрузки.

"Прыжки создают внезапные пиковые нагрузки на стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник", — отметила тренер.

Альтернатива для безопасного старта

Для начала занятий Яблокова рекомендует щадящие кардионагрузки и постепенное увеличение интенсивности. Это позволит худеть без риска травм и перегрузки суставов.