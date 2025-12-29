Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Полномочия можно прекратить досрочно — но уже не хаотично: что изменил новый закон

Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий председателя сельхозкооператива

Президент России Владимир Путин подписал закон, который детально регламентирует порядок досрочного прекращения полномочий председателя сельскохозяйственного кооператива. Документ направлен на устранение правовых пробелов и уточнение процедур в сфере управления кооперативами. Об этом сообщает ТАСС.

Основания для досрочного прекращения полномочий

Закон уточняет перечень случаев, при которых полномочия председателя сельскохозяйственного кооператива могут быть прекращены досрочно. В частности, к таким основаниям отнесены признание председателя недееспособным или безвестно отсутствующим, а также объявление его умершим в установленном законом порядке.

Кроме того, полномочия подлежат прекращению, если в отношении председателя введён запрет на занятие руководящих должностей. Речь идёт о ситуациях, связанных с банкротством или наличием судимости, препятствующей продолжению управленческой деятельности. Отдельно в законе закреплено и право добровольного отказа от должности.

Процедурные требования и уведомление

Принятые поправки вводят обязательное требование о своевременном уведомлении кооператива о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение полномочий председателя. Такое уведомление должно быть сделано не позднее чем за 15 дней до проведения общего собрания членов кооператива.

Именно на этом собрании планируется рассматривать вопрос об избрании нового председателя. Установление чётких сроков уведомления призвано обеспечить прозрачность процедуры и дать членам кооператива возможность заранее подготовиться к кадровым изменениям.

Изменения в законодательстве о кооперации

Поправки внесены в федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и направлены на унификацию управленческих процедур. Законодательно закреплённый перечень оснований и чёткий порядок действий должны снизить риски конфликтов и спорных ситуаций внутри кооперативов.

Ожидается, что новые нормы повысят правовую определённость и устойчивость системы управления в сельскохозяйственных кооперативах, а также упростят процесс смены руководства в случаях, предусмотренных законом.

