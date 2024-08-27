Возрождение северного чая в России: дорога в десять лет

Полный сбор урожая самого северного в России чая станет возможным к 10 году после начала работ

В Туапсинском районе Краснодарского края, где планируется возродить производство чая, первый полноценный урожай можно будет собрать через 10 лет. Такую оценку дали специалисты Субтропического научного центра РАН.

Ранее глава района Сергей Бойко сообщил о подписании соглашения с учеными о возобновлении чайного производства. В будущем планируется создать собственный бренд самого северного чая в России.

Сразу после подписания соглашения специалисты центра осмотрели сохранившиеся чайные плантации, оценили их состояние и разработали план дальнейших действий. Они подчеркнули, что создание чайных плантаций - это многолетний процесс. Четырехлетние плантации дают лишь 15% урожая, который достигается на зрелых плантациях, а максимальный сбор возможен только через 10 лет.

В коллекции научного центра насчитывается 17 сортов чая, отобранных за их высокую урожайность и устойчивость к холодам. Основой коллекции стали сорта Кимынь и грузинской селекции. Несмотря на то, что климатические условия на побережье Краснодарского края считаются суровыми для чайных растений, качество получаемого чайного листа очень высокое.

В советское время чай выращивали в Туапсинском районе на площади более 250 гектаров, собирая 135 тонн чая. К настоящему времени площадь чайных насаждений сократилась до 1,5-2 гектаров.

В промышленных масштабах чай в России выращивают только в Сочи. К концу 2023 года площадь чайных плантаций в городе составила 415 гектаров. Производство чая в крае ориентировано на внутренний рынок. Шесть крупных предприятий Сочи и несколько фермерских хозяйств занимаются выращиванием и переработкой чайного листа. В прошлом году в крае собрали 402,3 тонны чайного листа.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Ханебургер