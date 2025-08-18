Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Аллергия
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:19

Цветение превращает мозг в туман: как аллергия бьёт по вниманию и памяти

Аллерголог Александра Филева: пыльца полыни и амброзии ухудшает память

Каждый год миллионы людей ждут окончания сезона цветения… не для того, чтобы насладиться природой, а чтобы наконец-то снова нормально думать. Оказывается, пыльца растений влияет не только на дыхательные пути, но и на работу мозга.

Почему аллергия "мешает" памяти

Врач-аллерголог Александра Филева объясняет, что в период активного цветения полыни и амброзии микроскопическая пыльца попадает в организм и запускает воспалительную реакцию. Причём воспаление затрагивает не только слизистые, но и головной мозг — в том числе гиппокамп, отвечающий за память.

"Когда цветут полынь и амброзия, их микроскопическая пыльца не только вызывает насморк и слезотечение, но и провоцирует воспалительную реакцию во всем организме, мешая нормальной работе головного мозга, включая гиппокамп — центр памяти", — сказала Филева.

Что происходит с когнитивными функциями

По словам специалиста, у большинства людей, страдающих от сезонной аллергии:

  • ухудшается концентрация внимания;
  • кратковременная память снижается почти в два раза;
  • ощущается раздражительность и постоянная усталость.

Недосып и стресс усиливают эффект

В этот период многие хуже спят, потому что затруднённое дыхание не позволяет нормально отдыхать ночью. Хронический недосып и дискомфорт от симптомов аллергии провоцируют дополнительный стресс, который тоже негативно влияет на когнитивные функции.

"…многие граждане хронически недосыпают на фоне затрудненного дыхания и ощущают постоянный стресс от неприятных признаков проблемы, что также становится причиной ухудшения когнитивных функций".

Что можно сделать

Чтобы снизить влияние аллергии на мозг, специалисты советуют:

  • избегать контакта с аллергенами (по возможности не выходить на улицу в пиковые часы цветения);
  • использовать средства аллергодиагностики или вести симптом-дневник;
  • принимать антигистаминные препараты по назначению врача;
  • уделять особое внимание режиму сна и снижению уровня стресса.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru