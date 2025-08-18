Цветение превращает мозг в туман: как аллергия бьёт по вниманию и памяти

Каждый год миллионы людей ждут окончания сезона цветения… не для того, чтобы насладиться природой, а чтобы наконец-то снова нормально думать. Оказывается, пыльца растений влияет не только на дыхательные пути, но и на работу мозга.

Почему аллергия "мешает" памяти

Врач-аллерголог Александра Филева объясняет, что в период активного цветения полыни и амброзии микроскопическая пыльца попадает в организм и запускает воспалительную реакцию. Причём воспаление затрагивает не только слизистые, но и головной мозг — в том числе гиппокамп, отвечающий за память.

"Когда цветут полынь и амброзия, их микроскопическая пыльца не только вызывает насморк и слезотечение, но и провоцирует воспалительную реакцию во всем организме, мешая нормальной работе головного мозга, включая гиппокамп — центр памяти", — сказала Филева.

Что происходит с когнитивными функциями

По словам специалиста, у большинства людей, страдающих от сезонной аллергии:

ухудшается концентрация внимания;

кратковременная память снижается почти в два раза;

ощущается раздражительность и постоянная усталость.

Недосып и стресс усиливают эффект

В этот период многие хуже спят, потому что затруднённое дыхание не позволяет нормально отдыхать ночью. Хронический недосып и дискомфорт от симптомов аллергии провоцируют дополнительный стресс, который тоже негативно влияет на когнитивные функции.

"…многие граждане хронически недосыпают на фоне затрудненного дыхания и ощущают постоянный стресс от неприятных признаков проблемы, что также становится причиной ухудшения когнитивных функций".

Что можно сделать

Чтобы снизить влияние аллергии на мозг, специалисты советуют: