Результаты опроса: 42% французов хотят видеть премьером представителя партии Марин Ле Пен

Согласно результатам опроса, проведенного Harris Interactive, 42% французов хотели бы, чтобы следующим премьер-министром Франции стал представитель партии "Национальное объединение", ранее возглавляемое Марин Ле Пен.
"Около четырех из десяти французов желают видеть премьер-министром представителя "Национального объединения", — указывается в опросе.
Равные 36% респондентов выразили предпочтение видеть нового главу правительства из рядов Социалистической партии или партии республиканцев. Только 28% опрошенных склоняются к кандидатуре из партии "Возрождение", лидером которой является президент Франции Эммануэль Макрон.
Согласно данным опроса, 40% граждан считают, что текущий премьер-министр Габриэль Атталь был бы достойным кандидатом на пост нового главы правительства. Почти столько же, а именно 39%, поддерживают лидера "Национального объединения" Жордана Барделла.
В пятерку наиболее популярных кандидатов также вошли: бывший министр труда Ксавье Бертран с 32% поддержки, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард с 30% и министр внутренних дел Жеральд Дарманен, набравший 29% голосов.
Представитель блока левых сил "Народный фронт" Люси Касте, выдвинутая в качестве единого кандидата на пост премьер-министра, получила поддержку лишь 17% опрошенных.
Исследование проводилось онлайн среди 1083 французов в возрасте 18 лет и старше в период с 19 по 20 августа. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта.
Фото: commons.wikimedia.org
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