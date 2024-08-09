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В Австрии полицией задержан третий подозреваемый в попытке теракта на концерте
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Третий подозреваемый в организации теракта на концерте Тейлор Свифт задержан полицией

В Австрии полицией задержан третий подозреваемый в попытке теракта на концерте

Австрийская полиция задержала еще одного подозреваемого в связи с делом о подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт, который должен был пройти в Вене. Об этом в пятницу сообщило информационное агентство Associated Press.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер уточнил, что задержан 18-летний гражданин Ирака, которого арестовали накануне вечером.

Ранее стало известно о задержании двух других подозреваемых, являющихся гражданами Австрии. Один из них — 19-летний молодой человек, который, по данным следствия, планировал совершить самоубийство и убить большое количество людей на одном из концертов певицы в Вене, запланированных на четверг или пятницу.

По словам главы управления государственной безопасности и разведки Австрии Омара Хайяви-Пирхнера, этот подозреваемый был радикализирован в сторону идеологии "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) и считал оправданным убийство тех, кого он считал неверными. Согласно информации, он имеет северомакедонские корни.

Второй подозреваемый, как выяснилось, имеет турецкие и хорватские корни. Он устроился на работу на концертную площадку за несколько дней до того, как концерты Свифт были отменены из-за угрозы теракта. Ранее сообщалось, что во время обыска в его доме были обнаружены материалы, связанные с террористическими организациями ИГ и "Аль-Каида" (запрещенные в РФ террористические группы).

Концерты Тейлор Свифт должны были состояться в Вене в четверг, пятницу и субботу, и ожидалось, что их посетят около 170 тысяч человек. Однако в среду все три выступления были отменены после того, как поступила подтвержденная информация о готовящемся теракте. Сама певица пока не прокомментировала отмену концертов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Cha già José (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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