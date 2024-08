Туристические мечты обернулись кошмаром: в Амурской области задержан директор турфирмы

В Амурской области правоохранительные органы задержали руководителя туристической компании по подозрению в обмане клиентов.

Пресс-служба УМВД по Амурской области сообщила, что сотрудники уголовного розыска Благовещенска арестовали женщину, возглавляющую одну из местных турфирм. Ее подозревают в серии мошеннических действий, совершенных в отношении желающих отдохнуть за границей. По предварительным данным, число пострадавших от действий подозреваемой достигает десяти человек.

Восемь жителей Благовещенска и двое жителей Зеи обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве со стороны туристической компании. Потерпевшие рассказали, что летом текущего года они заключили договора с фирмой, директором которой является задержанная. После выбора и оплаты зарубежных туров, соответствующих их пожеланиям, туристический агент не выполнила свои обязательства по предоставлению услуг и не вернула денежные средства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных дополнительных эпизодов мошенничества. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

