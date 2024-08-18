Как стоячего: Электромобили в США бросают вызов полицейским с машинами на ДВС

Американские полицейские, когда-то считавшиеся мастерами преследования, в последнее время стали уступать представителям преступного мира в скорости.
Причина кроется в том, что многие преступники пересели на электромобили, в то время как полицейские все еще используют обычные автомобили. Вот как выглядит это "соревнование" на практике. Например, полицейский Dodge Charger разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, тогда как Tesla Model Y или Hyundai Ioniq 5 у преступников справляются с этим менее чем за 3 секунды.
Как сообщил канал WMTV 15 News, несмотря на все усилия правоохранителей, "скоростной" разрыв вызывает серьезные опасения.
Так, во время погони в Западном Мемфисе, штат Арканзас, полицейским так и не удалось догнать стремительно умчавшуюся Tesla Model Y. В итоге ее остановили только с помощью дорожных шипов. С учетом такого печального опыта их коллеги из штата Джорджия были вынуждены добавить в свой автопарк три электромобиля Mach-E GT.
Практика показала, что переход на электромобили приводит и к экономии средств. Например, эксплуатация одного полицейского электромобиля обойдется американским налогоплательщикам на $5000 в год дешевле обычного автомобиля за счет экономии на топливе и техобслуживании.
Полицейским остается решить несколько технических проблем — например, создать отсеки для транспортировки арестованных.
Фото: commons. wikimedia.org/ArtisticOperations (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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