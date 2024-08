Мрачный карнавал в Ноттинг-Хилл: 90 арестов и несколько нападений

Ежегодный карибский карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл, проходящий в последние выходные августа, был омрачен многочисленными инцидентами в первый день.

Полиция Лондона сообщила о 90 задержаниях, а также о нескольких нападениях, включая три случая с применением ножей.

В ходе мероприятия 15 полицейских получили травмы, но, к счастью, никаких серьезных повреждений не зафиксировано. Большая часть арестов (18 случаев) связана с обнаружением у задержанных опасных предметов. Кроме того, 10 человек были задержаны за нападения на сотрудников экстренных служб.

В результате одного из ножевых нападений 32-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 29-летний мужчина также получил ранения, но его жизни ничего не угрожает. Состояние еще одного пострадавшего, 24-летнего мужчины, пока уточняется.

Изначально карнавал задумывался как объединяющее мероприятие, призванное способствовать сплочению многонационального сообщества и преодолению расовых предрассудков.

Однако, в последние годы он, к сожалению, сопровождается негативными явлениями, такими как рост преступности, употребление наркотиков, загрязнение окружающей среды и повышенный уровень шума, вызывающий беспокойство у местных жителей.

Фото: www. flickr. com/MANHATTAN RESEARCH INC (MANHATTAN RESEARCH INC) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)