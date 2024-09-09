Немецкая полиция отчиталась о "школьнике с оружием": при нем обнаружен игрушечный пистолет

В немецком Гамбурге масштабная полицейская операция, развернувшаяся после сообщения о возможном вооруженном школьнике, завершилась неожиданным итогом — у подростка был найден лишь игрушечный пистолет. Об этом сообщили в полиции города.

Ранее в понедельник поступила информация о том, что в одной из школ Гамбурга был замечен ученик с предметом, напоминающим оружие. В ответ на это власти мобилизовали значительные силы, включая специализированные подразделения и вертолет.

Позже, около 15:30 по местному времени (16:30 мск), подозреваемый сам вернулся к своему дому, где его временно задержали сотрудники полиции. При нем обнаружили поясную сумку, в которой находился игрушечный пистолет. После этого операция была завершена.

Школьника отпустили, так как не было оснований для его ареста, однако следственные действия по этому делу продолжаются.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)