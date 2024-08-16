Уже 171 тысяча россиян приехала посмотреть на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени

Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа" в Тюмени, на которой выставлена захваченная техника НАТО. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
По словам Савченко, к вечеру пятницы выставку уже посмотрели 170 700 человек, и организаторы ожидают увеличение числа посетителей в последний день работы экспозиции. Самым посещаемым днём стало предыдущее воскресенье, когда на выставке побывали 22 тысячи человек.
В этот же день экспозицию осмотрели полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия", и губернатор Тюменской области Александр Моор. Якушев отметил, что проект удался, и к нему проявили большой интерес жители регионов. Моор добавил, что выставка вызывает интерес не только к технике, но и к мероприятиям, проходящим на её территории.
Организаторами выставки выступают Центральный военный округ, партия "Единая Россия", а также полномочные представительства и регионы Уральского федерального округа. Экспозиция начала свою работу 8 июня и уже побывала в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. По данным полпредства УрФО, за это время выставку посетило более 530 тысяч человек.
17 августа — последний день работы экспозиции в Тюмени, после чего она отправится в Кемерово. Далее трофеи будут показаны в Сибирском федеральном округе, а затем выставка переместится в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Фото: Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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