"Подруга" из интернета попросила девочку убить котенка в знак дружбы и преданности

В Краснодарском крае девочка убила котенка по просьбе подруги из интернета

В Белоглинском районе Краснодарского края произошла по информации краевого управления МВД, 14-летняя девочка убила котенка по просьбе своей интернет-подруги.

В понедельник в полицию обратился гражданин, который увидел в сети видеозапись, запечатлевшую зверское убийство котенка. Девочка, совершившая преступление, объяснила полицейским, что ее подруга из интернета, с которой она познакомилась в социальной сети, попросила ее убить котенка в качестве доказательства дружбы и преданности.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Фото: From Wikimedia Commons/ Kitten1234wiki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)