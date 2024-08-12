В Белоглинском районе Краснодарского края произошла по информации краевого управления МВД, 14-летняя девочка убила котенка по просьбе своей интернет-подруги.
В понедельник в полицию обратился гражданин, который увидел в сети видеозапись, запечатлевшую зверское убийство котенка. Девочка, совершившая преступление, объяснила полицейским, что ее подруга из интернета, с которой она познакомилась в социальной сети, попросила ее убить котенка в качестве доказательства дружбы и преданности.
Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Фото: From Wikimedia Commons/ Kitten1234wiki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В ДНР напомнили о словах Трасс о непризнании территории России
Заявление бывшего министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о непризнании российского суверенитета над Ростовской и Воронежской областями могло быть сделано не из-за её незнания географии, а в связи с определёнными планами НАТО, предположил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя вторжение ВСУ в Курскую область для РИА Новости.
В Британии задержан 12-летний мальчик по делу о беспорядках
В Великобритании 12-летний мальчик стал самым молодым фигурантом дела об участии в беспорядках, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Ему предъявили соответствующие обвинения, сообщил телеканал Sky News.
Финэксперт Медведев: при блокировке счета нужно обращаться к финансовым уполномоченным
Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев порекомендовал обращаться к финансовому уполномоченному в случае незаконной блокировки банковских счетов.
Анастасию Волочкову шокировали цены на билеты в Большой театр
Балерина Анастасия Волочкова недовольна стоимостью билетов в Большой театр.