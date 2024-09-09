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Депутат в центре скандала: Зелёные либералы Швейцарии исключили члена за оскорбление Девы Марии

Партия "зелёных" в Швейцарии исключила депутата за выстрел в Деву Марию

Зелёная партия либералов Швейцарии начала процедуру исключения 32-летней Сании Амети после её скандального поста в соцсети. Амети опубликовала два фото: на одном она держит пистолет, а на другом изображена Дева Мария с Иисусом с пулевыми отверстиями.

Этот пост вызвал волну общественного возмущения, и представители либеральной партии страны заявили, что публикация может быть воспринята как проявление насилия и ненависти, чего ни в коем случае не должно быть среди зелёных либералов. В партии также отметили, что публикация депутата оскорбила немалое количество людей.

В ответ на общественное возмущение Амети удалила пост в личной страницы в соцсети и извинилась перед населением. Однако она уже покинула руководство партии в Цюрихе.

Фото: commons.wikimedia.org/Jurasikt (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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