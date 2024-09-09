Нетаньяху отвечает семьям заложников: "Я слышу ваш крик", обещая победу в войне

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху записал видео в ответ на критику со стороны родственников заложников, удерживаемых ХАМАС, сообщает The Times of Israel. В своём выступлении политик заявил, что слышит "крики семей заложников, потерявших самое дорогое".

"Мы с супругой ходим на душераздирающие встречи, они разрывают сердце на части. Я слышу, не осуждаю. И сделаю всё возможное, чтобы вернуть заложников и победить", — подчеркнул Нетаньяху.

Его заявление прозвучало на фоне массовых протестов по всей стране. Тысячи израильтян выступили в поддержку семей пленников, требуя от правительства сделки с ХАМАС и перемирия в секторе Газа, чтобы вернуть израильтян домой. Также протестующие настаивают на проведении парламентских выборов.

Нападение палестинских боевиков на Израиль произошло в октябре 2023-го, когда ХАМАС взял в заложники гражданских и военных. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию в анклаве Газы, что привело к серьёзным разрушениям и росту числа беженцев. Несмотря на осуждение международного сообщества, Тель-Авив настаивает на полном уничтожении ХАМАС и не планирует прекращать бои.

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