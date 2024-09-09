В США обсудят отмену решения о разблокировке российских YouTube-каналов в декабре

Суд Калифорнии назначил на 6 декабря 2024-го слушания по ходатайству Google о вмешательстве с целью отмены решений судов России, которые обязали разблокировать YouTube-каналы АНО "ТВ-Новости", "Царьград", а также Фонда православного телевидения. Согласно расписанию, заседание состоится в 10:00 по местному времени или в 20:00 по Москве.

Компания Google подала иск с требованием отменить решение инстанций России, указав на нарушение обязательств и подчеркнув, что российские суды неправомерно постановили разблокировать каналы и наложили штраф на организацию. Компания также запросила ускоренное рассмотрение дела с участием присяжных, объединив иски против "ТВ-Новости", "Царьграда" и Фонда православного телевидения в единое производство.

Фото: commons.wikimedia.org/The Pancake of Heaven! (Creative Commons Attribution 4.0 International)