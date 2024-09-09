Итоги выборов: КПРФ и ЛДПР заявили о своих успехах на Едином дне голосования

Представители парламентской оппозиции, КПРФ и ЛДПР, подвели итоги Единого дня голосования. Обе партии заявили о статусе второй политической силы в РФ после "Единой России". Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что партия подтвердила своё второе место. Однако он недоволен тем, что многих кандидатов от КПРФ не допустили, особенно в регионах с высокой поддержкой коммунистов, таких как Петербург и Алтай.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, посетовал на низкую явку, назвав её "протестом ногами", и призвал исправить ситуацию. Он также выразил надежду, что президент Путин соберёт представителей партий Госдумы для обсуждения итогов выборов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что результаты подтвердили статус партии как второй политической силы. По его словам, в некоторых регионах результаты превзошли ожидания. ЛДПР выдвинула наибольшее количество кандидатов среди оппозиции — около 11 000 человек.

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", сообщил, что партия заняла третье место по числу мандатов в региональных заксобраниях и второе по мандатам в городских собраниях.

Алексей Нечаев, глава партии "Новые люди", отметил, что их партия провела 123 депутата, включая восьмерых в региональных парламентах и 19 в городских думах, а также заняла третье место в Оренбургской области и на Сахалине на губернаторских выборах.

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