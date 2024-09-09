Генеральная Ассамблея ООН: Уважайте независимость решений стран-членов, включая Россию

Председатель 78 сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что ГА не имеет задачи принудить стороны конфликта на Украине к миру, и призвал уважать независимость решений всех стран в её составе, включая Россию.
"Не думаю, что перед нами стоит задача принуждения Москвы к завершению конфликта, — сказал Фрэнсис на конференции по завершении срока полномочий. — Москва, как и Киев, как и все 193 страны ООН, являются суверенными и принимают решения сами, и нам надо уважать тот факт, что они принимают их независимо".
Фрэнсис также выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до окончания его полномочий, однако отметил, что в ряде аспектов его масштаб вырос. Известно, что 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 5 сентября 2023-го и завершится 10 сентября 2024 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Österreichisches Außenministerium (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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