Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 90,3853
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 99,9067
Генассамблея ООН призвала уважать решения участников, включая Москву
  1. Главная
  2. Мир

Генеральная Ассамблея ООН: Уважайте независимость решений стран-членов, включая Россию

Генассамблея ООН призвала уважать решения участников, включая Москву

Председатель 78 сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что ГА не имеет задачи принудить стороны конфликта на Украине к миру, и призвал уважать независимость решений всех стран в её составе, включая Россию.

"Не думаю, что перед нами стоит задача принуждения Москвы к завершению конфликта, — сказал Фрэнсис на конференции по завершении срока полномочий. — Москва, как и Киев, как и все 193 страны ООН, являются суверенными и принимают решения сами, и нам надо уважать тот факт, что они принимают их независимо".

Фрэнсис также выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до окончания его полномочий, однако отметил, что в ряде аспектов его масштаб вырос. Известно, что 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 5 сентября 2023-го и завершится 10 сентября 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Österreichisches Außenministerium (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

В США пройдёт слушание Google об отмене разблокировки YouTube-каналов РФ

В США пройдёт слушание Google об отмене разблокировки YouTube-каналов РФ

Суд Калифорнии назначил на 6 декабря 2024-го слушания по ходатайству Google о вмешательстве с целью отмены решений судов России, которые обязали разблокировать YouTube-каналы АНО "ТВ-Новости", "Царьград", а также Фонда православного телевидения. Согласно расписанию, заседание состоится в 10:00 по местному времени или в 20:00 по Москве.

Читать полностью
Италия и Швейцария впервые организуют совместные учения ВВС SIFEX

Италия и Швейцария впервые организуют совместные учения ВВС SIFEX

Нейтральная Швейцария и Италия в составе блока НАТО впервые проведут совместные учения ВВС с 9 по 20 сентября 2024-го. Об этом сообщило правительство Швейцарии.

Читать полностью

Общество

Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету

Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету

Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры:

Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"

Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.

Читать полностью

Новости