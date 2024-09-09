Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведёт телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, когда сочтёт момент подходящим. Об этом сообщил пресс-секретарь Штеффен Хебештрайт, передаёт N-tv.
"Шольц не раз говорил, что после начала СВО неоднократно связывался с Путиным и продолжит это делать. Если канцлер ФРГ посчитает нужным, он не побоится позвонить лидеру России", — заявил Хебештрайт.
Он также прокомментировал возможность участия Москвы в новом мирном саммите по Украине, отметив, что пока рано говорить об этом мероприятии, поскольку дата и место конференции ещё не определены. Ранее Шольц заявил, что текущая ситуация требует дипломатического решения, и что новая конференция должна включать участие Москвы. Несмотря на это, Берлин продолжит оказывать поддержку киевскому режиму.
Фото: commons.wikimedia.org/European Commission (Christophe Licoppe) (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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