Шольц планирует телефонный разговор с Путиным: когда ждать звонка?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведёт телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, когда сочтёт момент подходящим. Об этом сообщил пресс-секретарь Штеффен Хебештрайт, передаёт N-tv.

"Шольц не раз говорил, что после начала СВО неоднократно связывался с Путиным и продолжит это делать. Если канцлер ФРГ посчитает нужным, он не побоится позвонить лидеру России", — заявил Хебештрайт.

Он также прокомментировал возможность участия Москвы в новом мирном саммите по Украине, отметив, что пока рано говорить об этом мероприятии, поскольку дата и место конференции ещё не определены. Ранее Шольц заявил, что текущая ситуация требует дипломатического решения, и что новая конференция должна включать участие Москвы. Несмотря на это, Берлин продолжит оказывать поддержку киевскому режиму.

Фото: commons.wikimedia.org/European Commission (Christophe Licoppe) (Creative Commons Attribution 4.0 International)