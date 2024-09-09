Апти Алаудинов раскрыл детали инцидента в Анапе: что на самом деле произошло

Апти Алаудинов прокомментировал арест Зелимхана Заурбекова после драки в Анапе на Кубани, назвав его несправедливым. Генерал сообщил, что 3 сентября Заурбеков, его друг Руслан и приезжие отдыхали в кафе "Клим". Ситуация обострилась, когда мужчины попытались познакомиться с девушками, но получили грубый отказ.

"Однако на внимание парней одна из девушек нецензурно выразилась и оскорбила их по национальному признаку, добавив, что "будь рядом её парень из зоны СВО, он бы положил чеченцев здесь", — написал Алаудинов.

По словам Алаудинова, Заурбеков спросил, почему чеченцы должны испугаться, на что та ответила: "Видела я "Тик-Ток" войска".

Далее в конфликт вмешались двое аниматоров, предъявив претензии компании Заурбекова и нанесли чеченцу удар. Впоследствии драки оба аниматора обратились в больницу. В тот же день на Заурбекова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщил Алаудинов. СК региона 5 сентября заявил, что подозреваемых задержали в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, мужчины напали на аниматоров после того, как одна из девушек отказалась с ними знакомиться.

Shot со ссылкой на пострадавших уточнил, что инцидент произошёл у кафе "Клим". Они отдыхали в компании — двое мужчин и четыре девушки, когда посетитель из другой компании начал приставать к девушке, игнорируя её спутников. Алаудинов считает, что следствие ведётся предвзято и назвал дело "преследованием по национальному признаку". Он также задал вопрос, почему девушку не обвинили в дискредитации армии. Командир спецназа подчеркнул, что Заурбеков является примерным семьянином, отцом двоих детей и "активным волонтёром СВО".

Фото: сommons.wikimedia.org/Senior Airman Tabatha Zarrella (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)