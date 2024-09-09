Латвия может запретить россиянам покупку недвижимости: что известно о новых мерах

Власти Латвии рассматривают запрет на продажу недвижимости гражданам России, пишет Delfi. Данное предложение активно обсуждает правящая коалиция. Инициатором выступило Министерство земледелия, но МИД подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься законодателями. Ранее министр Байба Браже обсуждала меры по запрету продажи недвижимости россиянам с коллегами из Литвы, Варшавы, Хельсинки и Эстонии.
"Коалиция договорилась проанализировать поданный Хельсинки пример. С экспертами мы оценим лучший способ законодательно ограничить возможность для россиян приобретать недвижимость в Латвии", — приводит портал слова депутата Сейма Эдмунда Юревича.
Также 2 сентября Минобороны Финляндии опубликовало текст закона, который предполагает запрет на сделки с недвижимостью для граждан стран, признанных ЕС нарушителями территориальной целостности других стран, включая РФ. Ожидается, что проект будет рассмотрен парламентом страны в ближайшее время.
Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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