Генерал Апти Алаудинов прокомментировал драку в Анапе и объяснил причины конфликта

Командир "Ахмата" генерал Апти Алаудинов прокомментировал драку с участием двух уроженцев Чечни в Анапе. Герой России заявил, что конфликт был спровоцирован оскорблениями в адрес чеченцев и армии России.

По словам командира, девушка, с которой чеченцы пытались познакомиться, грубо им отказала, а другая негативно высказалась о чеченском народе, что и привело к разбирательству. Алаудинов возмущён, что Следком предвзято отнёсся к задержанным из-за национальности, и обратил внимание: оскорбления в адрес чеченцев не были учтены.

Генерал подчеркнул, что конфликт был вызван не только оскорблениями чеченского народа, но и их участия в СВО в составе подразделений ВС России, и задался вопросом о правах жителей Чечни в РФ. Этот инцидент вызвал общественный резонанс.

Напомним, 3 сентября в Анапе у кафе "Клим" произошёл конфликт с участием жителей Чечни Зелимхана Заурбекова, его приятеля Руслана и нескольких приезжих.

"Одна из девушек начала оскорблять ребят, добавив, что если бы здесь был её парень с СВО, он бы "положил" их здесь. Она также ответила, что видела "Тик-Ток войска и как штабелями их кладут". Зелимхан не стал продолжать конфликт и попытался отойти в сторону. В это время двое местных аниматоров начали предъявлять претензии. Один из аниматоров ударил кулаком Зелимхана, началась потасовка. Присутствующие попытались их разнять", — отметил Алаудинов.

Генерал считает, что непонимание, игнорирование и поддержка подобного равносильны прямому предательству. Также немаловажно отметить, что Зелимхан Заурбеков более двух лет является волонтёром СВО, за что отмечен благодарственным письмом от командира "Ахмата".

Фото: commons.wikimedia.org/Богдан Руденко (Creative Commons Attribution 4.0 International)