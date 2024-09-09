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Агентство Reuters заявило о появлении мини-России в Белграде
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Мини-Россия в Сербии: как россияне обосновались в Белграде

Агентство Reuters заявило о появлении мини-России в Белграде

С начала СВО на Украине в феврале 2022-го Сербия стала новым домом для тысяч россиян, хотя их число меньше, нежели в Германии. Однако их присутствие заметно в Белграде, где население составляет немногим более миллиона человек, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что в Сербии образовалась "мини-Россия". В республике открылись клубы, детсады, медучреждения россиян. Музыкальные коллективы и артисты из России регулярно выступают в клубах, а художники открывают выставки в галереях, также основанных русскими эмигрантами.

Примером эмигрантской жизни является путь 42-летнего ветеринара Виктора, который вынужден был устроиться разнорабочим в Белграде и обслуживает исключительно своих соотечественников: "Я ремонтирую сантехнику, проводку, окна, делаю мебель. Мне по факту не нужны клиенты из Сербии", — рассказал он.

С февраля 2022-го по июль 2023 года более 30 000 россиян получили временное разрешение на проживание в Сербии. За это время они зарегистрировали 11 100 предприятий в различных секторах: от интернет-услуг до гостиниц и спортивных школ. Однако, как отмечает Reuters, многие россияне предпочитают держаться своего сообщества и испытывают проблемы с интеграцией, несмотря на всеобщую поддержку со стороны сербского населения.

Фото: commons.wikimedia.org/Сайт президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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