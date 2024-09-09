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Министр Польши Галковский: диверсия ДРГ РФ и Белоруссии нейтрализована
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Варшава сообщила о нейтрализации российско-белорусской диверсии: подробности от министра

Министр Польши Галковский: диверсия ДРГ РФ и Белоруссии нейтрализована

Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский заявил, что власти Варшавы смогли нейтрализовать диверсию, которую якобы организовали Минск и Москва. Об этом пишет Reuters.

Галковский рассказал о том, что российские и белорусские диверсанты якобы проникли в центральные и региональные правительственные учреждения республики, включая госкомпании на выполнении военных контрактов. По его словам, основная цель операции заключалась в дестабилизации государственности Польши.

"У российских и белорусских служб была конкретная цель — вымогательство данных, шантаж учреждений и лиц, ведение кибервойны", — отметил министр.

При этом он не уточнил, какие именно организации стали жертвами подобных атак. Также стоит отметить, что в июне Варшава уже обвиняла хакеров из России в срыве трансляций чемпионата Евро-2024. Тогда хакерская атака началась сразу после стартового свистка в матче сборной республики против Нидерландов. Однако никаких доказательств причастности Москвы польская сторона так и не предоставила.

Фото: commons.wikimedia.org/Matt Biddulph (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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