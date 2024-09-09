Пушилин: рассекречены документы о массовых казнях в шахте под Донецком

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о рассекречивании ФСБ РФ документов, связанных с нацистскими преступлениями в 1941–1943 гг, совершёнными в Сталино (ныне Донецк) во время ВОВ. Читать эти материалы "без содрогания" невозможно. Согласно документам, массовые казни проводились в шахте "4-4 бис" близ Сталино. В течение двух лет тела 200 расстрелянных и замученных граждан СССР ежедневно сбрасывали в шахту "Калиновка".

Пушилин подчеркнул: "Это наиболее массовое место гибели советских людей от рук немецких оккупантов в России".

Свидетели рассказали, что жертв расстреливали перед шурфом, после чего сбрасывали в него, в том числе детей и новорожденных с матерями. Некоторые дети были брошены в шахту живьём. Документы используют для признания геноцида народа Донбасса во время ВОВ.

Пушилин также отметил, что в этом месте могли быть убиты до 75 000 советских граждан, что делает данный эпизод одним из самых чудовищных преступлений нацистов. На месте шахты "4-4 бис" по поручению Владимира Путина был реконструирован мемориал с целью увековечить память невинных жертв.

Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin (Creative Commons Attribution 4.0 International)