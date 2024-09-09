Дональд Трамп обещает судебные преследования за мошенничество на выборах

Кандидат в президенты Америки от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы в 2024 году инициирует судебные разбирательства с теми, кто был вовлечён в мошенничество.

В заявлении в социальной сети Truth Social политик подчеркнул: "Когда я выиграю, мошенники будут привлечены к ответственности по строгости закона, их ждут долгие сроки заключения. Речь идёт о должностных лицах, ответственных за выборы, а также о политиках", — заявил Трамп.

Он также отметил, что лично, совместно с адвокатами и юристами, внимательно следит за обеспечением честности предстоящих выборов, которые пройдут в ноябре. Ранее, 7 сентября, Трамп высказал недовольство по поводу комментария Владимира Путина, поддержавшего вице-президента Штатов Камалу Харрис. Трамп признался, что комментарий российского лидера его "обидел".

Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)