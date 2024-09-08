Патриарх Московский Кирилл в проповеди в Храме Воскресения Христова, призвал верующих бороться за мир и молиться, чтобы страну "миновало лихолетье". Он подчеркнул, что Православная церковь продолжает молиться за восстановление мира.

"Церковь единая для России, Украины и Белоруссии, и для всех православных на территории исторической Руси, не перестаёт молиться, чтобы это лихолетье миновало, толкающее к междоусобной брани. Чтобы восстановился неотъемлемый мир, и вера в Спасителя укреплялась в умах и сердцах народа всея Руси", — заявил патриарх.

Кирилл также отметил, что мир требует не только молитв, но и активных усилий.

"За мир ещё и уметь нужно бороться", — сказал он, подчеркнув, что все опасности покинут земли Руси, если сохранять духовное единство.

Патриарх Кирилл призвал народ помолиться о том, чтобы "зловредные ухищрения" не разрушили исторического единства. РПЦ, несмотря на испытания, продолжает заботиться о благополучии своих паств. В заключение священник призвал сохранять стойкость перед угрозами, которые брошены самому существованию народа.

После начала СВО 293 священника РПЦ подписали антивоенное обращение. По словам Вахтанга Кипшидзе, зампреда Синодального отдела, это была попытка "внести конфликт в церковное сообщество". Патриарх Кирилл продолжает призывать к духовной мобилизации и укреплению братства между Москвой и Киевом.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexei Nikolsky, The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)