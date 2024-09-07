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National Review: Байден усугубил положение США во всех смыслах
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National Review о Байдене: стратегическое положение США ухудшилось за четыре года

National Review: Байден усугубил положение США во всех смыслах

Издание National Review утверждает, что при Джо Байдене стратегическое положение Америки на международной арене усугубилось. Президент США унаследовал от предшественника Дональда Трампа опасный мир и сделал его ещё опаснее. Американцы надеются, что страна сможет продержаться до выборов, пока Байден неэффективно управляет ситуацией.

В одной из своих ранних речей Байден провозгласил: "Америка вернулась". Восстановление престижа Штатов после ударов при Трампе было представлено как основная задача, особенно на дипломатическом фронте. Байден заявил, что мировое лидерство Штатов должно противостоять авторитаризму, амбициям Пекина и Москвы, а также угрозам со стороны проиранских сил.

Однако почти за четыре года его президентства ситуация лишь ухудшилась. Новые вызовы усугубляют стратегические проблемы Вашингтона. По мнению National Review, они ещё больше проявятся к уходу Байдена с мировой сцены.

Несмотря на боевые успехи Израиля в конфликте с ХАМАС, Иран укрепляет свои позиции. Анализ Фонда защиты демократии показал, что война негативно сказалась на дипломатических усилиях Израиля, включая снижение поддержки от США в ООН и приостановку поставок оружия. Это вызвало сомнения у Израиля относительно надёжности поддержки Вашингтона и вынуждает его планировать будущее самостоятельно. Кроме того, война замедлила процесс нормализации отношений между Тель-Авивом и суннитскими государствами, нивелировав прогресс по Авраамским соглашениям, который сулил Америке безопасный выход из региона через стабильный баланс сил.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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