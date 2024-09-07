Германия отправляет корабли через Тайваньский пролив: Китай предупреждает о последствиях

Фрегат ФРГ "Баден-Вюртемберг" и корабль поддержки "Франкфурт-на-Майне" в сентябре пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протесты Пекина. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на источники. Эти действия спровоцируют дипломатические трения с Поднебесной, не раз высказывавшей возражения против прохода иностранных кораблей через регион.

"Несмотря на предупреждения Пекина, "Баден-Вюртемберг" и "Франкфурт-на-Майне" отправятся через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту. По международному праву пролив подлежит свободному судоходству", — отмечает Spiegel.

Немецкое правительство готово к дипломатическим последствиям, но не планирует официально сообщать о намерении направить корабли. На данный момент судна в Индо-Тихоокеанском регионе, где ранее были задействованы в международных учениях, направленных на предотвращение военных поставок в Северную Корею.

Контекст ситуации с Тайванем связан с тем, что отношения между правительством Китая и островом прервались в 1949-ом, когда силы Гоминьдана отступили на Тайвань после поражения в гражданской войне с Коммунистической партией КНР. В конце 1980-х контакты острова с материком возобновились, а в 1990-х стали происходить через неправительственные организации.

Фото: commons.wikimedia.org/Official U.S. Navy Page (Commons Attribution 2.0 Generic license)