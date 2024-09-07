Левые силы готовятся к управлению Тюрингией: может ли АдГ помешать?

Несмотря на успех на выборах в Саксонии и Тюрингии, партия АдГ не сможет сформировать правительство. Причина в том, что все остальные силы отказываются вступать в коалицию с правыми. В Берлине это восприняли с облегчением, однако временные факторы всё равно играют на руку АдГ.

Две главные проблемы

Канцлер Олаф Шольц, разочарованный результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, рад, что ХДС и СДПГ, а также "Союз Сары Вагенкнехт" отказались вступать в коалицию с АдГ. Однако его беспокойство не исчезло. Шольц задался вопросом: какую роль АдГ и их взгляды будут играть в будущем? Ответ прямой: "Это навредит нам".

Эксперты связывают успех АдГ с ростом тревожности в социуме из-за миграционного кризиса и конфликта на Украине. Жители ФРГ опасаются, что страну втянут в этот конфликт. Шольц обещает решить проблему с наплывом мигрантов и заявляет о "разумной политике" в отношении Киева. Местные СМИ оценивают это как попытку снискать поддержку избирателей АдГ, особенно в восточных регионах.

Представители АдГ в Тюрингии предложили создать коалицию ХДС и "Союзу Сары Вагенкнехт", однако обе партии отказались. Несмотря на это, у правых есть "блокирующее меньшинство", и без их участия ландтаг не сможет принимать важные решения. На выборах в Тюрингии АдГ набрала 32,8%, ХДС — 24%, а "Союз" — 15,8%.

Перспективы левого правительства

Есть вероятность, что правительство в Тюрингии сформирует "Союз". Однако для этого им потребуется поддержка СДПГ и "Левой партии". Это потребует от Вагенкнехт компромиссов. К тому же если гипотетическая коалиция СДПГ, ХДС и "Союза" объединит 46% голосов в парламенте, все левые партии смогут рассчитывать всего на 35%.

Нельзя не отметить, что "Союз Сары Вагенкнехт" за год успел громко заявить о себе. Сара выступает за увеличение налогов для богатых, предлагает ограничить право домовладельцев на повышение аренды, призывает к национализации крупных компаний и критикует рыночную экономику.

Фото: commons.wikimedia.org/Sven Teschke (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)