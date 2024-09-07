Эрдоган призывает к исламской коалиции против Израиля

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать коалицию исламских стран против экспансии Израиля. На выступлении в Коджаэли Эрдоган подчеркнул, что конфликт в Газе не является просто войной между Израилем и Палестиной, это "борьба мусульман с сионистами-экспансионистами".

"В нашей и других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким и ошибаются. Израиль не остановится в Газе. Если он продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха последуют Ливан и Сирия, и они захотят захватить наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они уже позируют перед картой, утверждая, что оккупации Газы им недостаточно. ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, защищая не только Газу, но и Турцию", — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что сопротивление "государственному террору" Израиля является обязанностью всех мусульман. По мнению президента, исламским странам необходимо осознать угрозу и укрепить сотрудничество.

"Предпринятые нами шаги в отношении Египта и Сирии направлены на линию солидарности против угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять единую позицию против израильской оккупации без ясных границ. Единственный способ остановить террор Израиля, его бандитизм — это объединение исламских стран", — подчеркнул турецкий президент.

Фото: commons.wikimedia.org/Copyright by World Economic Forum, swiss-image.ch/Photo by Andy Mettler (Commons Attribution 2.0 Generic license)