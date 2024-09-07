Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Эрдоган: ХАМАС защищает не только анклав Газы, но и Анкару
  1. Главная
  2. Мир

Эрдоган призывает к исламской коалиции против Израиля

Эрдоган: ХАМАС защищает не только анклав Газы, но и Анкару

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать коалицию исламских стран против экспансии Израиля. На выступлении в Коджаэли Эрдоган подчеркнул, что конфликт в Газе не является просто войной между Израилем и Палестиной, это "борьба мусульман с сионистами-экспансионистами".

"В нашей и других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким и ошибаются. Израиль не остановится в Газе. Если он продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха последуют Ливан и Сирия, и они захотят захватить наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они уже позируют перед картой, утверждая, что оккупации Газы им недостаточно. ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, защищая не только Газу, но и Турцию", — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что сопротивление "государственному террору" Израиля является обязанностью всех мусульман. По мнению президента, исламским странам необходимо осознать угрозу и укрепить сотрудничество.

"Предпринятые нами шаги в отношении Египта и Сирии направлены на линию солидарности против угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять единую позицию против израильской оккупации без ясных границ. Единственный способ остановить террор Израиля, его бандитизм — это объединение исламских стран", — подчеркнул турецкий президент.

Фото: commons.wikimedia.org/Copyright by World Economic Forum, swiss-image.ch/Photo by Andy Mettler (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

В Тюрингии могут сформировать левое правительство

В Тюрингии могут сформировать левое правительство "Союз"

Несмотря на успех на выборах в Саксонии и Тюрингии, партия АдГ не сможет сформировать правительство. Причина в том, что все остальные силы отказываются вступать в коалицию с правыми. В Берлине это восприняли с облегчением, однако временные факторы всё равно играют на руку АдГ.

Читать полностью
Новый iPhone SE 4 появится весной 2025 года

Новый iPhone SE 4 появится весной 2025 года

Apple планирует выпустить новый iPhone SE 4 в начале 2025-го, вероятно, весной. По информации Марка Гурмана из Bloomberg массовое производство модели начнётся уже в октябре 2024 года.

Читать полностью

Общество

Станислав Садальский напомнил о русских основателях Голливуда

Станислав Садальский напомнил о русских основателях Голливуда

Актёр Станислав Садальский поделился поводом для гордости, отметив, что Голливуд организовали выходцы из России.

Читать полностью
Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт

Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт

Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях.

Читать полностью

Новости