Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин направил послание с поздравлением своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону в честь 33-й годовщины независимости республики. В обращении Верховный выразил уверенность в дальнейшем укреплении российско-таджикских отношений и отметил важность стратегического партнёрства двух государств.
"Уверен, что общими усилиями мы обеспечим наращивание комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей", — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой лидера Таджикистана.
Путин подчеркнул, что это укрепление пойдёт на пользу не только обоим народам, но и обеспечит безопасность и стабильность в Центральной Азии. Российский лидер также отметил обоюдное плодотворное сотрудничество в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ООН. Президент Путин завершил поздравление пожеланиями успехов и здоровья Рахмону, а также мира и процветания народу Таджикистана.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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