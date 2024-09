Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Штаты напоминают ему хозяйку борделя, читающую мораль другим державам, когда упрекают РФ во вмешательстве в выборы. Такое сравнение он привёл в интервью Dialogue Works, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Кремля.

"США похожи на владелицу крупнейшего в Европе борделя, читающую другим лекции о том, что секс на заднем сиденье авто — это плохо", — сказал Джонсон.

Он также указал на вмешательство Америки во внутренние дела множества стран, таких как Мексика, Афганистан, Грузия, Венесуэла, Ирак и Сирия. По его словам, этот список можно продолжать долго.

Москва неоднократно опровергала обвинения Белого дома во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл их голословными, а глава МИД Сергей Лавров подчёркивал отсутствие доказательств. Выборы президента Америки состоятся 5 ноября, где за пост будут бороться Камала Харрис и Дональд Трамп.

