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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Америка обвиняет Москву как хозяйка борделя в ЕС
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Ларри Джонсон: США ведут себя как хозяйка борделя, обвиняя Россию

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Америка обвиняет Москву как хозяйка борделя в ЕС

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Штаты напоминают ему хозяйку борделя, читающую мораль другим державам, когда упрекают РФ во вмешательстве в выборы. Такое сравнение он привёл в интервью Dialogue Works, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Кремля.

"США похожи на владелицу крупнейшего в Европе борделя, читающую другим лекции о том, что секс на заднем сиденье авто — это плохо", — сказал Джонсон.

Он также указал на вмешательство Америки во внутренние дела множества стран, таких как Мексика, Афганистан, Грузия, Венесуэла, Ирак и Сирия. По его словам, этот список можно продолжать долго.

Москва неоднократно опровергала обвинения Белого дома во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл их голословными, а глава МИД Сергей Лавров подчёркивал отсутствие доказательств. Выборы президента Америки состоятся 5 ноября, где за пост будут бороться Камала Харрис и Дональд Трамп.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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