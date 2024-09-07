МИ-6: Иран планирует ответный удар по Израилю за ликвидацию главы ХАМАС

Глава разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что Иран не отказался от планов ударить по Израилю в ответ на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его слова передаёт Sky News.
"Подозреваю, они попытаются ударить, и поэтому не стоит расслабляться", — отметил Мур.
Также 28 августа бывший глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), генерал Кеннет Маккензи предположил, что Тегеран может ответить на ликвидацию Хании нападением на дипломатические миссии Тель-Авива. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки на дом Хании в Тегеране на инаугурации президента Масуда Пезешкиана. По некоторым данным, в здание попала ракета ЦАХАЛ. Движение ХАМАС обвинило в атаке Израиль, однако официального подтверждения ответственности со стороны Иерусалима не последовало.
Фото: сommons.wikimedia.org/SAMHSA from Rockville (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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