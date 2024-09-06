США заявили о попытках России и Китая повлиять на президентские выборы 2024 года

Американская разведка заявила, что внешние силы не вмешиваются в выборы президента США, однако стремятся "повлиять" на их исход и ослабить Штаты. Об этом сообщил представитель сообщества на брифинге.
"Мы не видели, чтобы иностранные акторы вмешивались в проведение выборов 2024-го", — отметил чиновник.
В то же время он утверждает, что Россия, Иран и КНР рассматривают выборы как "слабое место" и пытаются воздействовать на электоральные процессы, поддерживая одного из кандидатов. Чиновник подчеркнул, что наибольшую угрозу представляет Москва, которая якобы стремится "ослабить Америку и уменьшить поддержку Киева" со стороны Вашингтона.
Так, 4 сентября Минфин США объявил о санкциях против Маргариты Симоньян, а также ее заместителей. В санкционный список вошли и руководитель вещания RT Кияшко, руководитель цифровых медиапроектов Калашников и другие. Госдеп США ужесточил условия работы "Россия сегодня" и её дочерних компаний, приравняв их к "зарубежным миссиям". Согласно закону, медиагруппе теперь придётся уведомлять ведомство о персонале и имуществе на территории Штатов.
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