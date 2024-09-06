Минюст США признал усилия первого замруководителя АП России Сергея Кириенко в вопросах патриотического воспитания молодёжи России. Доклад ссылается на расследование ФБР. В документе сказано, что ранее Кириенко рассматривался как сторонник идей Запада, однако в последние годы его риторика склонилась в сторону национальных ценностей, с акцентом на воспитание нового поколения в интересах РФ.
В докладе упоминаются слова Кириенко в марте 2024-го на образовательном интенсиве для инструкторов филиалов центра "Воин". Он отметил, что в современных реалиях патриотизм выходит на первый план.
"Ключевой вызов для России — что мы передадим будущему поколению, во что они поверят", — заявил Кириенко.
Кроме того президент Владимир Путин высоко оценил способности Кириенко как политика, что позволило ему занять ключевые позиции в государственном управлении. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что стратегия молодёжной политики до 2030-го направлена на всестороннее развитие юного поколения, отдельно поблагодарив Кириенко за активное участие в подготовке проекта.
Фото: commons.wikimedia.org/premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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