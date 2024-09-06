ЦАХАЛ готовится к наступлению на Ливан: Халеви о стратегии против "Хезболлах"

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что ЦАХАЛ активно готовится к наступлению на северном фронте с превентивными ударами по боевикам и инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах". Оценивая ситуацию на Голанских высотах, Халеви отметил, что за месяц израильские силы ликвидировали много бойцов "Хезболлах" и уничтожили большое количество военной инфраструктуры движения в Ливане.

"Северное командование бьёт по мощностям "Хезболлах" в Ливане, прежде чем они смогут атаковать нас, и мы готовимся наступать на этой арене. Эта комбинация очень ощутимых ударов по "Хезболлах" для снижения угроз на севере, включая Голанские высоты, имеет большое значение с подготовкой к наступлению", — заявил Халеви, слова которого приводит пресс-служба ЦАХАЛ.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023-го. Израильская армия и "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. В аналогичной ситуации оказались около 80 000 жителей севера Израиля.

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