Избирателям в Петербурге прислали СМС с опасными ссылками: предупреждение от властей

В России зафиксированы случаи получения избирателями подозрительных SMS-сообщений с требованиями раскрыть, за какого кандидата они отдали голоса. Подобные инциденты произошли в Санкт-Петербурге.
В Общественной палате северной столицы заявили, что такие сообщения, вероятно, рассылают мошенники, выдавая себя за представителей губернатора или партийцев, участвующих в выборах.
"Ничего не открывайте. Никто не вправе требовать подтверждения, голосовали вы или нет. Это право человека — он может и не ходить на выборы. Либо это сделано с целью дальнейших мошеннических действий и вывода денежных средств. Либо для подрыва свободного голосования", — подчеркнул Александр Вахмистров, руководитель Общественного штаба по наблюдению за избирательными кампаниями 2024 года.
Вахмистров также призвал горожан игнорировать подобные сообщения и не переходить по ссылкам, содержащимся в них.
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