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Ереван и Тбилиси подписали декларацию СЕ за ордер МУС на
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Армения и Грузия поддержали ордер на арест Путина в декларации Совета Европы

Ереван и Тбилиси подписали декларацию СЕ за ордер МУС на "арест" Путина

Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, поддержав ордер МУС на "арест" президента Владимира Путина. Документ опубликован на сайте Совета Европы. Согласно заявлению пресс-службы, в декларации содержатся принципы "решения важнейших вопросов правосудия", связанных с СВО.

Министры юстиции Совета Европы и стран-наблюдателей приняли документ на встрече под председательством Литвы. Перечисленные принципы носят рекомендательный характер. Помимо Тбилиси и Еревана, декларацию поддержали страны Балтии, Украина и Молдавия, а также Америка, Канада, ФРГ, Франция, Британия и ряд других стран. В то же время Баку, Анкара, Венгрия, Босния и Герцеговина, Сербия и Словакия воздержались.

В декларации перечислены ордеры МУС на "арест" Путина, детского омбудсмена Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Шойгу и других политиков. Также в ней содержится призыв к созданию трибунала для расследования преступлений "агрессии против Украины" и упомянута подготовка двустороннего соглашения между СЕ и Киевом.

Фото: commons.wikimedia.org/belgium24.eu (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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