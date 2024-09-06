ЕК: Дело против Павла Дурова во Франции не связано с европейским Законом о цифровых услугах

Еврокомиссия: дело Парижа против Дурова не связано с Законом ЕС о цифровых услугах

В связи с первым публичным постом основателя Telegram Павла Дурова после ареста, Еврокомиссия напомнила, что расследование во Франции не имеет отношения к Закону ЕС о цифровых услугах.

"Мы настаиваем на различии между процедурами в рамках уголовных дел и исполнением Закона о цифровых услугах ЕС. Мы не даём комментариев", — заявил в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

Ранее Дуров назвал "абсолютно неверными" утверждения о том, что Telegram является "анархическим раем", и отметил, что администрация платформы ежедневно удаляет миллионы опасных публикаций и Telegram-каналов. Он подчеркнул, что соблюдение баланса между конфиденциальностью и безопасностью является непростой задачей, и Telegram готов покинуть страны, где не удаётся найти общий язык с регуляторами.

Дуров также отметил, что мессенджер придерживается своей миссии по защите пользователей, оставаясь открытым для диалога с властями. Основатель Telegram сообщил, что платформа отказывалась предоставлять ключи шифрования, за что подвергалась блокировке в РФ и Иране. По его словам, миссия Telegram — "защищать права людей, особенно там, где они нарушаются".

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