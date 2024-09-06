Космические войска США выходят из тени и готовятся к конфликтам

Созданные Дональдом Трампом космические войска начинают активно развиваться в ответ на возросшие угрозы со стороны Москвы и Пекина, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, "КС выходят из тени", и их лидеры начали обсуждать подготовку к возможным военным действиям в космосе. Хотя официальная позиция космических войск заключается в сдерживании угроз, а не в агрессии, новые инициативы предполагают подготовку к потенциальным боям, включая тактику "ослепления спутников".

Ранее космические войска подвергались насмешкам и не воспринимались всерьёз, однако новое подразделение будет готовиться к космическим конфликтам. Глава Космического командования ВС США Стивен Уайтинг заявил, что в будущем мировые сражения будут происходить в космосе, а не на суше и в море. Он подчеркнул, что Штаты не стремятся к таким конфликтам, считая их вредными для себя и союзников.

Фото: сommons.wikimedia.org/United States Space Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)