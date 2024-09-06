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Симоньян призвала Newsweek прекратить кормить фастфудом её тщеславие
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Симоньян призвала не кормить её тщеславие фастфудом после обвинений от СМИ США

Симоньян призвала Newsweek прекратить кормить фастфудом её тщеславие

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян попросила журналистов Америки не "кормить её тщеславие фастфудом", отреагировав на заголовок "медиакоролева Путина" от издания Newsweek. В Telegram-канале Симоньян прокомментировала материал и призвала прекратить "кормить её тщеславие фастфудом".

Иначе тщеславие может разжиреть и потребовать диеты, пишет Маргарита: "Медиакоролева Путина — это сильно. Товарищи буржуи, не кормите моё тщеславие фастфудом. Оно свински разжиреет — потом на диету его сажай!".

Ранее Штаты ввели санкции против "Россия сегодня", включая РИАН, RT, Sputnik, Ruptly, а также против самой Симоньян. В заявлении ведомства сказано, что новые ограничения касаются также заместителей Симоньян — Анисимова и Бродской.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Америку о возможных ответных мерах в отношении прессы в связи с новыми санкциями. Она отметила, что эти меры противоречат обязательствам Вашингтона по обеспечению свободного доступа к информации и плюрализма.

Фото: commons.wikimedia.org/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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