Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Посольство РФ: консерваторы Великобритании нагнетают антироссийскую истерию
  1. Главная
  2. Мир

Посольство РФ: британские консерваторы нагнетают антироссийские настроения из-за провалов Киева

Посольство РФ: консерваторы Великобритании нагнетают антироссийскую истерию

Британские консервативные силы, несмотря на поражение на выборах и потерю влияния в правительстве, продолжают нагнетать антироссийскую истерию. Это происходит на фоне неудач ВСУ в конфликте с Россией, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

"Стали заметны усилия британских правоконсервативных сил. Они хоть и отступили на второй план в политике, но продолжают разжигать антироссийскую истерию через СМИ. Используются традиционные приёмы, передёргивания и вымыслы, геополитические сценарии, центральной идеей остаётся мысль о необходимости распада России", — говорится в комментарии российской дипмиссии.

По мнению посольства, поводом для подобной активности стало ухудшение ситуации для Киева и его британских покровителей, включая успехи ВС РФ на Донбассе и провал недавнего украинского рейда в Курскую область. Курская авантюра лишь подтвердила террористический характер действий ВСУ. Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина терпит поражение в боевых действиях, а рейд ВСУ в Курскую область не имел смысла с военной точки зрения.

Фото: commons.wikimedia.org/Krokodyl (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

СМИ: украинские уклонисты пытаются сбежать в Белоруссию по минным полям

СМИ: украинские уклонисты пытаются сбежать в Белоруссию по минным полям

Украинцы, которые не хотят попасть под мобилизацию в своей стране, предпринимают попытки убежать в Республику Беларусь. Иногда они даже бегут по минным полям, едва не подрываясь на них. Об этом сообщают украинские СМИ.

Читать полностью
Депутат Рады Пидлас: у Киева нет денег на выплаты военным

Депутат Рады Пидлас: у Киева нет денег на выплаты военным

У Украины пока нет денег для того, чтобы выдавать военнослужащим ВСУ выплаты. Соответствующее заявление сделала глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Читать полностью

Общество

Народный артист РФ Бутман назвал санкции причиной роста цен на музыкальные инструменты

Народный артист РФ Бутман назвал санкции причиной роста цен на музыкальные инструменты

В России существенно выросли в цене музыкальные инструменты. По некоторым товарным позициям скачок стоимости фиксируется в полтора и более раза. В эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, чем вызван всплеск цен и стоит ли ждать стабилизации музыкального рынка.

Читать полностью
Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью

Новости