Британские консервативные силы, несмотря на поражение на выборах и потерю влияния в правительстве, продолжают нагнетать антироссийскую истерию. Это происходит на фоне неудач ВСУ в конфликте с Россией, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
"Стали заметны усилия британских правоконсервативных сил. Они хоть и отступили на второй план в политике, но продолжают разжигать антироссийскую истерию через СМИ. Используются традиционные приёмы, передёргивания и вымыслы, геополитические сценарии, центральной идеей остаётся мысль о необходимости распада России", — говорится в комментарии российской дипмиссии.
По мнению посольства, поводом для подобной активности стало ухудшение ситуации для Киева и его британских покровителей, включая успехи ВС РФ на Донбассе и провал недавнего украинского рейда в Курскую область. Курская авантюра лишь подтвердила террористический характер действий ВСУ. Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина терпит поражение в боевых действиях, а рейд ВСУ в Курскую область не имел смысла с военной точки зрения.
Фото: commons.wikimedia.org/Krokodyl (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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