Европа может столкнуться с крупнейшим кризисом безопасности из-за победы Трампа

Европа может столкнуться с серьёзнейшим кризисом безопасности со времён Второй мировой, если на выборах победит Дональд Трамп, пишет Foreign Affairs. Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете, а также маршал ВВС Великобритании Эдвард Стрингер и экс-глава Военной академии предупредили, что при Трампе ЕС окажется в непростой ситуации.
"Как главком он мог бы поклясться не приказывать ВС США защищать Европу и предпринять шаги по выводу Америки из военного командования НАТО. В результате ЕС будет вынужден столкнуться с кризисом безопасности небывалого масштаба", — говорится в статье.
Эксперты отмечают, что европейские страны уже 75 лет передают Штатам геополитическое лидерство, и ни одна из них не обладает достаточным опытом для выполнения этой задачи. В Европе отсутствует "естественный" лидер, способный учесть интересы всех государств.
"В области логистики ЕС придётся столкнуться с серьёзными проблемами развертывания. Без возможностей США европейские армии не смогут поддерживать глобальное военное присутствие, поскольку не имеют ресурсов для самостоятельной переброски подразделений на дальние расстояния по небу", — подчёркивается в публикации.
Ранее Трамп на митинге в Южной Каролине рассказал, что получил вопрос от главы одной из стран НАТО: обеспечат ли США защиту блока в случае нападения России? Трамп ответил, что не будет этого делать, поскольку страны НАТО недостаточно финансируют оборону.
Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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